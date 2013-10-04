На Херсонщине по вине милиционера в ДТП пострадала беременная женщина
В Херсонской области в результате ДТП, произошедшем по вине работника милиции, пострадала беременная женщина.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Секторе по связям с общественностью УМВД Украины в Херсонской области, сегодня утром, 4 октября, начальник одного из райотделов милиции на собственном автомобиле вез своего ребенка в детский сад. Отвлекшись на мгновение на ребенка, он совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2102», в котором находились водитель и двое пассажиров. В результате ДТП пострадала беременная пассажирка автомобиля «ВАЗ». У нее подозрение на сотрясение головного мозга. Ребенок, находящийся в утробе матери, не пострадал. Больше никто не пострадал.
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На место происшествия направлена группа ведомственных медицинских работников для оказания всей необходимой помощи участникам аварии.
Начальник райотдела признает свою вину. Назначено служебное расследование, на время которого он будет отстранен от исполнения служебных обязанностей.