Сотрудник СБУ украл вещественных доказательств на сумму 1 млн грн

Следователь Службы безопасности Украины, который завладел вещественными доказательствами на сумму 1 млн грн, осужден к восьми годам тюремного заключения.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении надзора за соблюдением законов в военной сфере Генеральной прокуратуры Украины.

В Генпрокуратуре отметили, что осужденный, злоупотребляя своим служебным положением, с использованием поддельных документов и по предварительному сговору с группой лиц, в июле 2007 года незаконно завладел вещественными доказательствами по уголовному делу - драгоценными металлами стоимостью свыше 1 млн грн.