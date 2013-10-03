Сотрудник СБУ украл вещественных доказательств на сумму 1 млн грн
17:35, 03 октября 2013Общество
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Бывший следователь отсидит в тюрьме 8 лет.
Работник СБУ воровал вещественные доказательства / Фото: tsn.ua
Следователь Службы безопасности Украины, который завладел вещественными доказательствами на сумму 1 млн грн, осужден к восьми годам тюремного заключения.
Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении надзора за соблюдением законов в военной сфере Генеральной прокуратуры Украины.
В Генпрокуратуре отметили, что осужденный, злоупотребляя своим служебным положением, с использованием поддельных документов и по предварительному сговору с группой лиц, в июле 2007 года незаконно завладел вещественными доказательствами по уголовному делу - драгоценными металлами стоимостью свыше 1 млн грн.
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