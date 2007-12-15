Начинается международный форум «Санкт-Петербуржские украинцы»

С 17 по 23 декабря в Санкт-Петербурге пройдет Международный форум "Санкт-Петербуржские украинцы", в работе которого примет участие делегация Полтавской области во главе с заместителем председателя облгосадминистрации Надеждой МЯКУШКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Полтавской ОГА, форум будет проводиться при содействии городской общественной организации «Украинская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга" и поддержке Законодательного собрания Санкт-Петербурга, Комитета внешних связей Санкт-Петербурга, Генерального консульства Украины в этом российском городе.

Форум проводится в рамках мероприятий, посвященных 110-й годовщине создания Украинского объединения им. Т.Г.Шевченка в Санкт-Петербурге и 10-й годовщине городской общественной организации «Украинская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга».

Участники форума посетят выставку художественных работ и книг петербуржских украинцев в выставочном зале Библиотеки национальных литератур, примут участие в работе круглого стола на тему «Стратегический путь ускоренного развития и экономического сотрудничества между предпринимателями и бизнесменами Санкт-Петербурга и Украины через промышленный и аграрный секторы экономики».