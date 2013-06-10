Безналичная валюта может подорожать

Об этом говорится в проекте закона, подготовленном Миндоходов и опубликованном на сайте министерства.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, принятие такой нормы обусловлено необходимостью наполнения бюджета, средства которого могут и должны быть направлены на выплату пенсий, надбавок и пенсионных перерасчетов.

«Законопроект позволит улучшить эффективность государственного регулирования в сфере пенсионного обеспечения», - сказано в пояснительной записке.

Как сообщал УНИАН, в мае народный депутат Украины Владимир Зубик (Партия регионов) также предложил Верховной Раде ввести с 1 июля 2013 года сбор на обязательное пенсионное страхование с операций по покупке безналичной иностранной валюты по ставке 1%. Соответствующий законопроект №2952 «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» (относительно поступлений в Пенсионный фонд) зарегистрирован в парламенте 30 апреля и размещен на веб-портале Верховной Рады.

В пояснительной записке к законопроекту значилось, что в случае внедрения с 1 июля сбора на обязательное государственное пенсионное страхование с операций по покупке безналичной валюты по ставке 1%, поступления в государственный бюджет во втором полугодии 2013 года составят ориентировочно 16,5 млрд грн