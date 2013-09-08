В Житомирской области мужчина подорвался на мине (фото)
10:55, 08 сентября 2013Общество
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В Житомирской области в результате взрыва во время разборки минометной мины времен войны погиб человек.
Разрушенная взрывом веранда / Фото: ГСЧС
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, взрыв произошел 7 сентября в 18.30 в селе Каменный Брод Володарск-Волынского района на территории частного домовладения.
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«В результате происшествия погиб один человек и разрушена веранда», - говорится в сообщении.
По факту произошедшего правоохранительными органами проводится расследование.
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