В Житомирской области мужчина подорвался на мине (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, взрыв произошел 7 сентября в 18.30 в селе Каменный Брод Володарск-Волынского района на территории частного домовладения.

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«В результате происшествия погиб один человек и разрушена веранда», - говорится в сообщении.

По факту произошедшего правоохранительными органами проводится расследование.