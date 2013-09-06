Эксперты: безналичка стимулирует банки снижать комиссионные тарифы

Об этом заявили эксперты в ходе круглого стола на тему: «Ограничение наличных расчетов в действии», который состоялся в ИА «Украинские новости ».

«Банки успели отреагировать на изменения, уменьшив тарифы на переводы, а также проведя маркетинговые мероприятия по стимулированию клиентов совершать такого рода операции в этих учреждениях. В основном это касается средних и небольших банков, которые таким способом пытаются привлечь дополнительные средства. Есть даже банки, которые за переводы требуют символическую плату в размере 2 или 4 гривны или же бесплатно проделывают эту процедуру», - заявил финансовый директор компании «Простобанк Консалтинг» Александр Седых.

Эксперт констатирует, что при учете высокой конкуренции среди банков, стоимость тарифов и в дальнейшем будет снижаться.

Согласен с ним координатор Комитета Независимой ассоциации украинских банков по вопросам банковской инфраструктуры и платежных систем Владимир Еременко.

«Мы считаем, что увеличения комиссии не состоится. Банков в Украине достаточно, конкурентная среда высокая, поэтому никаких предпосылок для этого нет. Тем более у клиента есть право выбора банка, где комиссия меньше. Те же финучреждение, которые будут завышать тарифы, не получат клиента, остатков на их счетах, то есть проиграют конкурентную борьбу», – добавил он.

В то же время, эксперт отмечает, что банки пошли другим путем – устанавливают нулевую комиссию или же делают ее символической.

«Таким образом, они хотят заработать на остатках своих корреспондентских счетов. Получается так, что клиент при выборе банка отдаст предпочтение именно такому банку, соответственно отдавая туда деньги. Последний же хочет заработать на том, что в перспективе у него увеличатся средства на корсчете», - заметил Еременко.

Напомним, что ранее Национальный банк Украины обратился к Независимой ассоциации украинских банков с просьбой проработать возможность недопущения роста комиссионных издержек клиентов банков при переводе безналичных средств после вступления в силу с 1 сентября текущего года ограничения на наличные операций на сумму более 150 тыс. грн.

Со своей стороны Нацбанк намерен разработать механизм контроля за размерами комиссионных сборов, которые будут взимать банки за проведение крупных платежей.