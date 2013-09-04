В техасской школе неизвестные устроили резню: есть жертва

23:49, 04 сентября 2013
Общество
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В школе Spring High School в городе Хьюстон, штат Техас, произошла резня. Власти сообщают минимум об одном погибшем на месте происшествия, передает Huffington Post.

полиция поліція / Фото : gavailer.livejournal.com

Неизвестные атаковали учащихся около семи утра по местному времени, незадолго до начала занятий. 

Сообщается, что с места происшествия увели двух человек в наручниках. Задержание произошло примерно в 8:15. К 9:30 школа все еще была окружена полицией, пишет Правда.Ру.

Еще минимум одного молодого человека 16 лет увезли в больницу. СМИ сообщают об одном погибшем и двух пострадавших. Все они являются учащимися этой школы.

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