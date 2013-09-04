В техасской школе неизвестные устроили резню: есть жертва

Неизвестные атаковали учащихся около семи утра по местному времени, незадолго до начала занятий.

Сообщается, что с места происшествия увели двух человек в наручниках. Задержание произошло примерно в 8:15. К 9:30 школа все еще была окружена полицией, пишет Правда.Ру.

Еще минимум одного молодого человека 16 лет увезли в больницу. СМИ сообщают об одном погибшем и двух пострадавших. Все они являются учащимися этой школы.