2-5 сентября выставка-ярмарка "Сезон ОСIНЬ" в Киевском Дворце Спорта

Посетите выставку-ярмарку товаров легкой промышленности "Сезон ОСІНЬ" в Киевском Дворце Спорта со 2 по 5 сентября. Выставка работает с понедельника по четверг (включительно) с 11.00 до 19.00. Вход свободный.

Календарное лето закончилось, но мы ловим теплые денечки ранней осени и радуемся им. Сейчас самое время начать подготовку своего гардероба к осеннему сезону. Желание осенью быть «на высоте» обязательно приведет Вас 2-5 сентября во Дворец Спорта на выставку-ярмарку. На выставке-ярмарке нет неоправдано дорогих "брендов" - все очень демократично. Благодаря этому выставки-ярмарки в Киевском Дворце Спорта уже давно популярны у киевлян. Здесь есть разнообразие и выбор товаров женского, мужского и детского ассортимента. На ярмарку можно прийти всей семьей – никто не останется без обновы.

Ассортимент представленных на ярмарке товаров порадует Вас своим разнообразием:

• мужская, женская и детская одежда;

• сезонная обувь;

• недорогие и изысканные мужские и женские классические костюмы;

• детская одежда и обувь;

• кожгалантерея (сумки, ремни, кошельки и так далее)

• сезонные головные уборы;

• трикотаж;

• постельное белье, домашний текстиль;

• парфюмерия;

• косметика;

• бижутерия;

• все еще школьная форма, рюкзаки, портфели и многое другое.

Широко представлена на выставке добротная и качественная сезонная обувь. Для тех, кому нравится покупать «наперед» - распродажа обуви из весенних и летних коллекций, большой выбор обуви из новых коллекций для осени.

Не забыты на выставке и мужчины: классические костюмы, огромный выбор рубашек, галстуков, трикотажа, спортивной одежды - до носков украинского, польского, турецкого производства.

Велик и разнообразен выбор модных шарфов, платков, головных уборов и сумок на выставке - не составит труда пополнить свой гардероб модным аксессуаром.

Особенной популярностью пользуется недорогой детский трикотаж украинского производства.

Перечислить ассортимент изделий, представленных на выставке-ярмарке, очень сложно.

И это гарантирует, что каждый посетитель найдет здесь для себя что-то нужное. Приходите на ярмарку и убедитесь в этом сами.

Выставка работает с 11.00 до 19.00. Вход свободный.

Детальная информация по телефонам: (096) 506-83-34, (093) 904-10-11, (044) 237-17-82