2-5 сентября выставка-ярмарка "Сезон ОСIНЬ" в Киевском Дворце Спорта

15:50, 02 сентября 2013
Общество
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Посетите   выставку-ярмарку товаров легкой промышленности  "Сезон ОСІНЬ" в Киевском  Дворце Спорта со  2 по 5 сентября. Выставка работает с понедельника по четверг (включительно) с 11.00 до 19.00. Вход свободный.

Календарное лето закончилось, но мы ловим теплые денечки ранней осени и радуемся им. Сейчас самое время начать подготовку своего гардероба к осеннему сезону. Желание осенью быть «на высоте» обязательно приведет Вас 2-5 сентября  во Дворец Спорта на выставку-ярмарку. На выставке-ярмарке нет неоправдано дорогих "брендов" - все очень демократично. Благодаря этому выставки-ярмарки в Киевском Дворце Спорта  уже давно  популярны у киевлян.  Здесь есть разнообразие и выбор товаров женского, мужского и детского ассортимента. На ярмарку можно прийти всей семьей – никто не останется без обновы.

Ассортимент представленных на ярмарке товаров порадует Вас своим разнообразием:

• мужская,  женская и детская одежда;

• сезонная обувь;

• недорогие и изысканные мужские и женские классические костюмы;

• детская одежда и обувь;

• кожгалантерея (сумки, ремни, кошельки и так далее)

• сезонные головные уборы;

• трикотаж;

• постельное белье, домашний текстиль;

• парфюмерия;

• косметика;

• бижутерия;

• все еще школьная форма, рюкзаки, портфели  и многое другое.

Широко представлена на выставке добротная и качественная сезонная обувь. Для тех, кому нравится покупать «наперед» - распродажа обуви из весенних и летних коллекций,  большой выбор обуви из новых коллекций для осени.

Не забыты на выставке и  мужчины: классические костюмы, огромный выбор рубашек, галстуков, трикотажа, спортивной одежды  -  до  носков украинского, польского, турецкого производства.

Велик  и разнообразен выбор модных шарфов, платков, головных уборов и сумок на выставке -  не составит труда пополнить свой гардероб модным аксессуаром.

Особенной популярностью  пользуется  недорогой детский трикотаж украинского производства.

Перечислить ассортимент изделий, представленных на выставке-ярмарке, очень сложно. 

И это гарантирует, что каждый посетитель найдет здесь для себя что-то нужное. Приходите  на ярмарку и убедитесь в этом сами.

Выставка работает с 11.00 до 19.00.  Вход свободный.

Детальная информация по телефонам: (096) 506-83-34, (093) 904-10-11, (044) 237-17-82

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