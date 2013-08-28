СМИ: Во Львове убили владельца одной из крупнейших IТ-компаний Nravo
10:41, 28 августа 2013Общество
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Во Львове убит 34-летний владелец IТ-компании Nravo Роман Никита.
Нраво разрабатывает мобильные игры / Фото: nravo.com
Как пишет газета Вести, “ему нанесли 10 ножевых ранений в подъезде собственного дома, открыто уголовное дело”.
И.о. главы пресс-службы львовской милиции Людмила Дьячик сказала: "Ножа на месте преступления не было, пока никто не задержан. Убитый был прописан в Киеве, но жил во Львове. Его вещи и деньги не исчезли".
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Nravo занималась созданием онлайн-игр для мобильных телефонов. По версии Forbes, это одна из крупнейших в Украине IT-фирм c офисами во Львове, Киеве, Москве, Варшаве и Чикаго.
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