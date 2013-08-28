СМИ: Во Львове убили владельца одной из крупнейших IТ-компаний Nravo

Как пишет газета Вести, “ему нанесли 10 ножевых ранений в подъезде собственного дома, открыто уголовное дело”.

И.о. главы пресс-службы львовской милиции Людмила Дьячик сказала: "Ножа на месте преступления не было, пока никто не задержан. Убитый был прописан в Киеве, но жил во Львове. Его вещи и деньги не исчезли".

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