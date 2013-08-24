Милиция: Торжественные мероприятия в Киеве прошли без нарушений

15:30, 24 августа 2013
Общество
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В Киеве нарушений общественного порядка во время проведения официальных праздничных мероприятий по случаю Дня Независимости Украины милицией не зафиксировано.

За порядком в столице следили 2500 правоохранителей

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в г. Киеве.

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Как отметили в ОСО, праздничные мероприятия в столице продолжаются разнообразными культурными программами, завершится празднование концертом и фейерверком на Майдане Незалежности.

Охрану общественного порядка и безопасность киевлян и гостей столицы во время проведения массовых мероприятий обеспечивают почти 2500 столичных правоохранителей.

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