Милиция: Торжественные мероприятия в Киеве прошли без нарушений

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в г. Киеве.

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Как отметили в ОСО, праздничные мероприятия в столице продолжаются разнообразными культурными программами, завершится празднование концертом и фейерверком на Майдане Незалежности.

Охрану общественного порядка и безопасность киевлян и гостей столицы во время проведения массовых мероприятий обеспечивают почти 2500 столичных правоохранителей.