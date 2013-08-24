В гаражах работал нелегальный склад агрохимикатов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УМВД в Херсонской области, в трех гаражах без каких-либо разрешительных документов размещалось 14 тонн пестицидов и агрохимикатов. Гаражи не были оборудованы вытяжками и специальными контейнерами для хранения. Люди работали без защитных масок и постоянно подвергались опасности отравления.

Во время проведения санкционированного обыска совместно со следственным управлением УМВД и специалистами фитосанитарной службы оперативники изъяли весь опасный товар: 176 наименований пестицидов и агрохимикатов для уничтожения насекомых, грызунов и сорняков.

Большую часть ядовитых веществ доставляли на херсонские склады из Львова, Киева, Полтавы, Запорожья курьерской службой под названием "Удобрения", что недопустимо. Пестициды должны были перевозить в специально оборудованных автомобилях с пометками "особо опасный груз", со всеми разрешительными документами и работником, который прошел специальную подготовку.

"Владельцы агрохимикатов не заботились о безопасности работников и окружающих. Ведь сотрудники службы доставки и соседних складов, сами того не подозревая, вдыхали яд. Сейчас образцы веществ направлены на исследование", - сообщил начальник управления государственной службы по борьбе с наркотиками УМВД в Херсонской области Денис Лактионов.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 321 УКУ (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых и сильнодействующих веществ).

Проводится досудебное расследование.