24 человека уже неделю лежат в больнице после свадьбы на Львовщине

Причиной массового отравления людей во время празднования свадьбы в кафе города Золочева Львовской области стал ряд нарушений в работе заведения общественного питания.

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Как сообщили сегодня УНИАН в департаменте гражданской защиты населения Львовской ОГА, по факту пищевого отравления Золочевским межрайонным управлением ГУ ГСЭС во Львовской области проведено расследование, во время которого выявлен ряд нарушений в работе заведения питания.

Направлен административный иск во Львовский окружной административный суд относительно принятия мер к субъекту хозяйствования. Проводится комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий по локализации вспышки инфекции.

Как отмечается в сообщении, по состоянию на 20 августа, на стационарном лечении в медицинских заведениях Львовской области остаются 24 человека, из них 6 детей. Пациентам предоставляется необходимый объем медицинской помощи в соответствии с клиническими протоколами. Состояние всех потерпевших близкое к удовлетворительному.

Как сообщал УНИАН, в период 12-14 августа, с предварительным диагнозом пищевая токсикоинфекция, острый гастроэнтероколит в медицинские заведения Львовской области было госпитализировано 29 человек, из них 7 детей, которые принимали участие в праздновании свадьбы 10 августа и 11 августа в кафе города Золочева. Еще 4 человека были госпитализированы в медицинские заведения Тернопольской и Житомирской областей.

По сообщению главного управления Госсанэпидслужбы во Львовской области, 15 августа был лабораторно подтвержден диагноз «сальмонеллез» у 8 человек из числа заболевших.

В течение 15-19 августа новые заболевшие из числа собравшихся на праздновании не поступали, из больниц выписаны 5 человек.