Минэкологии согласует утилизационный сбор с правилами ВТО

Проект закона опубликован на сайте Минэкологии.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, проект закона разработан с целью выполнения соответствующего поручения Президента Украины Кабинету министров в начале августа. Глава государства потребовал от правительства согласовать нормы закона об утилизационном сборе с правилами ВТО, а также с требованиями международных организаций и профильных ассоциаций, называвших существующую редакцию закона, предусматривающую использование коэффициентов при расчете ставки сбора (в зависимости от объема двигателя), дискриминационной и не отвечающей требованиям рынка.

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По предложению Минэкологии, общая сумма утилизационного налога будет рассчитываться налогоплательщиками по единой ставке (5,5 тыс. грн для легковых автомобилей и 11 тыс. грн для других автомобилей) и зависеть от количества транспортных средств.

Кроме того, Минэкологии предлагает перечислять 100% сумм взимаемого утилизационного сбора в Фонд охраны окружающей среды.

Одновременно министерство предложило исключить обязательную норму о сертификации пунктов приема утилизируемых автомобилей по стандартам Международной организации по стандартизации (ISO) серии 1400 или по аналогичным национальным стандартам.

По мнению специалистов Минэкологии, внесение предложенных изменений в законодательство, регулирующее вопросы взимания утилизационного сбора, а также функционирования системы сбора и утилизации транспортных средств, обеспечит решение возникающих финансовых вопросов. Вместе с тем, предложенные изменения требуют согласования с рядом заинтересованных министерств и ведомств, а также обсуждения с участием общественности.