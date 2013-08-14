Сегодня празднуют Маковея или Медовый Спас

Согласно источникам христианских богословов, этот праздник был установлен в Византии в 1164 году в честь победы императора Мануила (1143-1180) над иноверцами. В день этой победы перед битвой якобы чудесно заблестела - обновилась - икона Божьей Матери.

Также в этот день чествуют Крест Господний. В праздничные богослужения были введены обряды вынесения креста, хождения с ним по улицам и торжественного освящения воды. Чтили также семь святых мучеников - братьев Маккавеев (Авим, Антонин, Гурий, Елеазар, Евсевон, Алим и Маркелл), а также мать их Соломонию (или Саломею) и их учителя Елеазара, которые пострадали за отказ принять язычество и в 166 году до н.э. приняли мученическую смерть. Традиционно 14 августа в церквях святят воду, цветы и мак.

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Воду, освященную на Маковея, в народе считают целебной и она ценится не меньше Сретенской - считается чрезвычайно полезной.

Кроме того, с 14 августа у верующих начинается Успенский пост, который предшествует одному из наибольших религиозных праздников - Успению Пресвятой Богородицы. Пост продолжается две недели и по Большой пост, запрещает употребление мясных, молочных и рыбных продуктов. Только 19 августа в праздник Преображения Господня - один раз за весь пост - можно есть рыбу.