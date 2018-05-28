Готовьте валерьянку: инфляция в ноябре

Крайне высокой оказалась инфляция и в ноябре. Как сообщил вчера Госкомстат, индекс потребительских цен составил в прошлом месяце 102,2%, в январе-ноябре 2007 года – 114,2%, а годовой (ноябрь 2007 года к ноябрю 2006) – 115,2%.

Так вышло, что месячная инфляция в размере 2,2% была в нынешнем году уже трижды: в июне, в сентябре и теперь, вот, в ноябре. Но наихудшей по значению из трех этих одинаковых инфляций является именно ноябрьская. Поскольку рост потребительских цен на 2,2% в ноябре произошел после рекордной инфляции в октябре - 2,9% (инфляция в мае и в августе равнялась по 0,6%) . Следовательно, инфляция всего за два последних месяца достигла почти 5,2%.

Выше этого показателя инфляция в октябре-ноябре была лишь в далеком 1998 году – но то был период финансового кризиса, когда происходил обвал гривны. По росту потребительских цен непосредственно в ноябре в этом году обновлен восьмилетний рекорд (в ноябре 1999 года – 102,9%), по годовой инфляции – семилетний рекорд (инфляция в 2000 году – 25,8%). Таким образом, инфляция в 2007 году установила «рекорды» нынешнего столетия и тысячелетия.

В прошлом месяце продовольственные товары подорожали на 2,3% - что меньше, чем в октябре (4,0%). Но особенно ускоренно произошел в ноябре рост цен на непродовольственные товары – на 2,3% против 1,5% в октябре, существеннее подорожали и услуги – на 1,3% против 0,5% в октябре.

Объясняется столь относительно невысокий рост цен на продукты питания в ноябре их снижением по ряду позиций. Подешевели в прошлом месяце: мясо и мясопродукты – на 0,7%, яйца – на 1,0%, подсолнечное масло – на 2,3%, картофель – на 1,0%. В то же время, очень сильно повысились цены: на хлеб – на 4,1%, на молоко – на 8,1%, на сыр и творог – на 8,5%, на масло – на 6,1%, на фрукты – на 8,3%

Скачок цен на непродовольственные товары и услуги в ноябре был вызван существенным подорожанием: тарифов на горячую воду и отопление – на 10,6%, тарифов на канализацию – на 2,5%, автомобильного топлива и масел – на 9,1%.

Больше всего в ноябре, в январе-ноябре 2007 года и в ноябре 2007 года к ноябрю 2006 выросли цены на следующие виды товаров и услуг (%):

Наименование товара, услуги Индекс потребительских цен в ноябре к октябрю Индекс потребительских цен с начала 2007 года Индекс потребительских цен за год (к ноябрю 2006 г.) Хлеб 104,1 115,4 116,1 Макаронные изделия 102,0 117,6 119,0 Мука 103,1 134,3 136,0 Молоко 108,1 138,2 145,5 Сыр и творог 108,5 133,4 137,1 Яйца 99,0 141,9 149,8 Масло сливочное 106,1 139,0 143,0 Масло подсолнечное 97,7 169,1 168,6 Фрукты 108,3 149,8 154,3 Овощи, включая картофель 101,3 124,5 130,3 Квартплата 101,1 122,4 129,4 Канализация 102,5 114,9 118,0 Вода 101,3 113,8 118,6 Горячая вода, отопление 110,6 112,6 118,3 Автомобильное топливо и масла 109,1 131,2 127,8 Пассажирский ж/д транспорт 100,0 107,0 115,9 Образование 100,3 115,6 115,8 Рестораны и гостиницы 102,1 114,7 115,7

Цены на все товары и услуги, приведенные в самом правом столбце таблицы (за год) – выше годовой инфляции (15,2%). А это, за исключением всего нескольких позиций, продукты питания, которые потребляют наиболее нуждающиеся в материальном плане слои украинского населения. Следовательно, сильнее всего задела эта инфляция именно бедных людей, расходующих на питание более 60% (это средний показатель по стране) семейного бюджета.

Впрочем, такая высокая инфляция весьма неприятна и для граждан со средним достатком, имеющим, в частности, денежные вклады в коммерческих банках. Им сейчас предстоит подсчитывать свои потери, ведь инфляция в 2007 году наверняка превысит 16%. Наибольший убыток понесут те, кто хранил деньги на депозитах в долларах. Поскольку ставки в долларах не превышают в разных банках больше, чем 10-12% годовых. Долларовые сбережения на депозитах обесценятся в этом случае в нынешнем году на 4-6%.

В последние годы сохраняли от инфляции свои деньги украинцы, размещавшие их на гривневые депозиты. В некоторых не крупных банках депозитные ставки в гривнах доходили до 15-16% годовых, что выше, чем инфляция в 2006 году – 11,7%, или в 2005 году – 10,3%. Однако в 2007 году перестало оправдывать себя вложение денег на банковские депозиты даже в гривне. В связи с чем нужно серьезно задуматься банкирам

и, в частности, НБУ.

Надо сказать, что продовольственные товары подорожали в этом году во многих странах мира – в связи с неблагоприятными погодными условиями и некоторыми другими обстоятельствами. Но в тех государствах, где доходы населения более высокие, продукты питания составляют меньшую долю в потребительской корзине. И поэтому даже при одинаковом росте цен на продукты питания, общая инфляция оказывается там ниже, чем в Украине.

Так, в странах ЕС доля продуктов питания составляет лишь порядка 15% текущих расходов домохозяйств. И, хотя многие продукты у них также значительно подорожали в нынешнем году, инфляция за 12 месяцев в ЕС лишь немного превышает 2,5%. Что, впрочем, вызывает большую обеспокоенность правительств европейских государств – поскольку «комфортной» у них считается годовая инфляция не выше 2%.

В соседней России инфляция в ноябре и с начала 2007 года также довольно высока, но все же ниже, чем в Украине. По данным Росстата, индекс потребительских цен в ноябре равнялся 101,2%, а с начала года – 110,6%. Хотя правительство РФ изначально планировало инфляцию по году в 8%, а затем повысило прогноз до 10,5-11,0%.

Правительство же Януковича ошиблось в своих прогнозах более чем в два раза. В проекте госбюджета-2007 инфляция закладывалась в размере 7,5%. Затем министр экономики Анатолий Кинах несколько раз повышал прогнозную планку инфляции – 8-9%, потом 10%, потом 12%. Но теперь уже очевидно, что даже последнее его предсказание, озвученное в конце ноября – о годовой инфляции не более 14,5% - также не оправдается.

Правы оказались Виктор Пинзеник и другие эксперты, предвещавшие инфляцию в Украине более 15% в 2007 году.

В связи с такой высокой инфляцией в ноябре оказалась пустой работа правительства Януковича по пересчету макроэкономических показателей в проекте госбюджета на 2008 год, проделанная не так давно. Впрочем, новые расчеты все равно пришлось бы делать в связи с тем «сюрпризом», который преподнес на этой неделе «Газпром» с новыми ценами на газ для Украины на будущий год – 179,5 долл. за 1 тыс. куб. м. Правительство же оперировало в своих расчетах ценой в 160 долл. за 1 тыс. куб. м.

По-видимому, новые государственные экономические сметы на 2008 год будет составлять уже новое правительство Украины. Остается лишь посочувствовать ему в связи с таким инфляционным наследием от Кабмина Януковича…

Юрий Глухов