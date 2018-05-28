Готовьте валерьянку: инфляция в ноябре
Правительство Януковича ошиблось в своих прогнозах более чем в два раза... По росту потребительских цен непосредственно в ноябре обновлен восьмилетний рекорд... Прав оказался Пинзеник...
Крайне высокой оказалась инфляция и в ноябре. Как сообщил вчера Госкомстат, индекс потребительских цен составил в прошлом месяце 102,2%, в январе-ноябре 2007 года – 114,2%, а годовой (ноябрь 2007 года к ноябрю 2006) – 115,2%.
Так вышло, что месячная инфляция в размере 2,2% была в нынешнем году уже трижды: в июне, в сентябре и теперь, вот, в ноябре. Но наихудшей по значению из трех этих одинаковых инфляций является именно ноябрьская. Поскольку рост потребительских цен на 2,2% в ноябре произошел после рекордной инфляции в октябре - 2,9% (инфляция в мае и в августе равнялась по 0,6%) . Следовательно, инфляция всего за два последних месяца достигла почти 5,2%.
Выше этого показателя инфляция в октябре-ноябре была лишь в далеком 1998 году – но то был период финансового кризиса, когда происходил обвал гривны. По росту потребительских цен непосредственно в ноябре в этом году обновлен восьмилетний рекорд (в ноябре 1999 года – 102,9%), по годовой инфляции – семилетний рекорд (инфляция в 2000 году – 25,8%). Таким образом, инфляция в 2007 году установила «рекорды» нынешнего столетия и тысячелетия.
В прошлом месяце продовольственные товары подорожали на 2,3% - что меньше, чем в октябре (4,0%). Но особенно ускоренно произошел в ноябре рост цен на непродовольственные товары – на 2,3% против 1,5% в октябре, существеннее подорожали и услуги – на 1,3% против 0,5% в октябре.
Объясняется столь относительно невысокий рост цен на продукты питания в ноябре их снижением по ряду позиций. Подешевели в прошлом месяце: мясо и мясопродукты – на 0,7%, яйца – на 1,0%, подсолнечное масло – на 2,3%, картофель – на 1,0%. В то же время, очень сильно повысились цены: на хлеб – на 4,1%, на молоко – на 8,1%, на сыр и творог – на 8,5%, на масло – на 6,1%, на фрукты – на 8,3%
Скачок цен на непродовольственные товары и услуги в ноябре был вызван существенным подорожанием: тарифов на горячую воду и отопление – на 10,6%, тарифов на канализацию – на 2,5%, автомобильного топлива и масел – на 9,1%.
Больше всего в ноябре, в январе-ноябре 2007 года и в ноябре 2007 года к ноябрю 2006 выросли цены на следующие виды товаров и услуг (%):
|Наименование товара, услуги
|Индекс потребительских цен в ноябре к октябрю
|Индекс потребительских цен с начала 2007 года
|Индекс потребительских цен за год (к ноябрю 2006 г.)
|Хлеб
|104,1
|115,4
|116,1
|Макаронные изделия
|102,0
|117,6
|119,0
|Мука
|103,1
|134,3
|136,0
|Молоко
|108,1
|138,2
|145,5
|Сыр и творог
|108,5
|133,4
|137,1
|Яйца
|99,0
|141,9
|149,8
|Масло сливочное
|106,1
|139,0
|143,0
|Масло подсолнечное
|97,7
|169,1
|168,6
|Фрукты
|108,3
|149,8
|154,3
|Овощи, включая картофель
|101,3
|124,5
|130,3
|Квартплата
|101,1
|122,4
|129,4
|Канализация
|102,5
|114,9
|118,0
|Вода
|101,3
|113,8
|118,6
|Горячая вода, отопление
|110,6
|112,6
|118,3
|Автомобильное топливо и масла
|109,1
|131,2
|127,8
|Пассажирский ж/д транспорт
|100,0
|107,0
|115,9
|Образование
|100,3
|115,6
|115,8
|Рестораны и гостиницы
|102,1
|114,7
|115,7
Цены на все товары и услуги, приведенные в самом правом столбце таблицы (за год) – выше годовой инфляции (15,2%). А это, за исключением всего нескольких позиций, продукты питания, которые потребляют наиболее нуждающиеся в материальном плане слои украинского населения. Следовательно, сильнее всего задела эта инфляция именно бедных людей, расходующих на питание более 60% (это средний показатель по стране) семейного бюджета.
Впрочем, такая высокая инфляция весьма неприятна и для граждан со средним достатком, имеющим, в частности, денежные вклады в коммерческих банках. Им сейчас предстоит подсчитывать свои потери, ведь инфляция в 2007 году наверняка превысит 16%. Наибольший убыток понесут те, кто хранил деньги на депозитах в долларах. Поскольку ставки в долларах не превышают в разных банках больше, чем 10-12% годовых. Долларовые сбережения на депозитах обесценятся в этом случае в нынешнем году на 4-6%.
В последние годы сохраняли от инфляции свои деньги украинцы, размещавшие их на гривневые депозиты. В некоторых не крупных банках депозитные ставки в гривнах доходили до 15-16% годовых, что выше, чем инфляция в 2006 году – 11,7%, или в 2005 году – 10,3%. Однако в 2007 году перестало оправдывать себя вложение денег на банковские депозиты даже в гривне. В связи с чем нужно серьезно задуматься банкирам
и, в частности, НБУ.
Надо сказать, что продовольственные товары подорожали в этом году во многих странах мира – в связи с неблагоприятными погодными условиями и некоторыми другими обстоятельствами. Но в тех государствах, где доходы населения более высокие, продукты питания составляют меньшую долю в потребительской корзине. И поэтому даже при одинаковом росте цен на продукты питания, общая инфляция оказывается там ниже, чем в Украине.
Так, в странах ЕС доля продуктов питания составляет лишь порядка 15% текущих расходов домохозяйств. И, хотя многие продукты у них также значительно подорожали в нынешнем году, инфляция за 12 месяцев в ЕС лишь немного превышает 2,5%. Что, впрочем, вызывает большую обеспокоенность правительств европейских государств – поскольку «комфортной» у них считается годовая инфляция не выше 2%.
В соседней России инфляция в ноябре и с начала 2007 года также довольно высока, но все же ниже, чем в Украине. По данным Росстата, индекс потребительских цен в ноябре равнялся 101,2%, а с начала года – 110,6%. Хотя правительство РФ изначально планировало инфляцию по году в 8%, а затем повысило прогноз до 10,5-11,0%.
Правительство же Януковича ошиблось в своих прогнозах более чем в два раза. В проекте госбюджета-2007 инфляция закладывалась в размере 7,5%. Затем министр экономики Анатолий Кинах несколько раз повышал прогнозную планку инфляции – 8-9%, потом 10%, потом 12%. Но теперь уже очевидно, что даже последнее его предсказание, озвученное в конце ноября – о годовой инфляции не более 14,5% - также не оправдается.
Правы оказались Виктор Пинзеник и другие эксперты, предвещавшие инфляцию в Украине более 15% в 2007 году.
В связи с такой высокой инфляцией в ноябре оказалась пустой работа правительства Януковича по пересчету макроэкономических показателей в проекте госбюджета на 2008 год, проделанная не так давно. Впрочем, новые расчеты все равно пришлось бы делать в связи с тем «сюрпризом», который преподнес на этой неделе «Газпром» с новыми ценами на газ для Украины на будущий год – 179,5 долл. за 1 тыс. куб. м. Правительство же оперировало в своих расчетах ценой в 160 долл. за 1 тыс. куб. м.
По-видимому, новые государственные экономические сметы на 2008 год будет составлять уже новое правительство Украины. Остается лишь посочувствовать ему в связи с таким инфляционным наследием от Кабмина Януковича…
Юрий Глухов