Туристам, застрявшим на канатной дороге в Крыму, компенсировали по 500 грн

Причина аварийной остановки вагончиков с более чем 70 туристами на канатной дороге "Мисхор - Ай-Петри" в Крыму 11 августа - заклинивший подшипник шкива на верхней станции

Об этом сообщил журналистам начальник отдела охраны труда канатной дороги Алексей Рулев.

Эту же версию подтвердили УНИАН в территориальном управлении Госпромнадзора в Крыму.

Исследование поломки и ремонт, по предварительным данным, займут около недели.

Версия перегруза не рассматривается, так как в вагончиках находилось допустимое количество пассажиров.

"По техническим причинам в ближайшие дни канатная дорога работать не будет. О дате возобновления перевозки пассажиров сообщим дополнительно", - сказано на сайте крымского подъемника.

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В свою очередь все туристы, которые застряли накануне на сломавшейся канатной дороге "Мисхор - Ай-Петри" в Крыму, получили по 500 грн компенсации за причиненные неудобства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам в Ялте Надежда Сванидзе - директор фирмы "Старт-Инвест", контролирующей канатку.

"Еще раз приношу извинения этим людям", – сказала она.

Сванидзе также добавила, что на канатной дороге регулярно проходят проверки и профилактические работы.

"Теперь мы проведем внеплановую и очень основательную профилактику", - пообещала директор "Старт-Инвест".

Как сообщал УНИАН, 76 человек, граждане Украины, России и Армении, среди которых 13 детей, зависли в воздухе в двух вагончиках канатной дороги "Мисхор - Ай-Петри" в Крым днем 11 августа на высоте 130 и 50 м. Операция по спасанию людей длилась до поздней ночи. 12 августа в 0.40 с помощью инструкторов и с использованием стационарных средств из вагончиков на землю были спущены все люди.

Эксперты установили, что в механизме канатной дороги заклинил подшипник шкива на верхней станции.

12 августа в связи с происшествием премьер-министр Украины Николай Азаров поручил проверить состояние всех подъемников страны.