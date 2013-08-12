В университете Богомольца хвастают: конкурс достигал 100 абитуриентов на место

В Национальном медицинском университете имени Александра Богомольца в этом году конкурс на некоторые специальности на бюджетные места достигал до 100 абитуриентов на место, сообщил ректор Национального медицинского университета имени А.А.Богомольца Виталий Москаленко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава Украины, в этом году право учиться в вузе получат 2340 абитуриентов университета и 60 абитуриентов стоматологического колледжа.

Как сообщил ректор Москаленко, в этом году были высокие конкурсы – на бюджетные места конкурс достигал от 10 до 100 человек на место на отдельных специальностях, на контрактных - от 7 до 33 человек на место.

“Я думаю, что нам многие могут позавидовать с такими конкурсами. Очень приятно, что 33% абитуриентов подали документы только к нам и больше никуда не подавали: они абсолютно мотивировано хотят учиться в нашем вузе. И это нам приятно”, - подчеркнул Виталий Москаленко.

По его словам, в этом году увеличен прием в университет: фактически открыли новый университет в университете, поскольку число абитуриентов выросло на 3,5 тысячи.

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Ректор также заметил, что в университете будут учиться иностранные студенты со всех континентов. В частности, впервые будет учиться абитуриент из Австралии на специальности “Лечебное дело”.

“В этом году мы увеличили контингент иностранных студентов на 600 человек. Уже сейчас мы имеем свыше 200 абитуриентов, хотя зачисление поступающих из-за границы продлится до октября. Я думаю, что мы наберем это количество. У нас в этом году много студентов из Индии, Китая, Монголии, нескольких африканских стран. Очень большим спросом среди иностранных студентов пользуется стоматологический факультет, поскольку у нас созданы прекрасные условия учебы”, - прибавил Москаленко.

В этом году в университете был увеличен госзаказ на все специальности (на 260 мест).

“Фактически мы сейчас готовим врачей образца 2023 года. Это люди, которые будут работать, возможно, уже в условиях Евросоюза, я так надеюсь. Иначе — просто не может быть”, - подчеркнул Москаленко.