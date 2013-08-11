В Аргентине с высоты 9 этажа упала кабина колеса обозрения, погибли дети

Трагедия произошла вчера на аттракционах в аргентинском городе Росарио, расположенном в 320 км от столицы.

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По неизвестным причинам одна из кабин с людьми оторвалась от колеса обозрения и упала с высоты примерно в 30 метров, передает ИТАР-ТАСС.

Пострадавшие с различными переломами доставлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь. Начато расследование инцидента.

Как сообщал УНИАН, в горах Швейцарии фуникулер упал и разбился о скалу. В результате погибла супружеская пара. Их годовалый малыш получил серьезные травмы.