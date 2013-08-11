В Аргентине с высоты 9 этажа упала кабина колеса обозрения, погибли дети
11:29, 11 августа 2013Мир
1719 0
В Аргентине в парке развлечений оборвалась кабина колеса обозрения, погибли две девочки. Еще семь человек получили ранения, трое из них дети.
Кабина упала с высоты примерно в 30 метров / Фото: finland.grandtour.ru
Трагедия произошла вчера на аттракционах в аргентинском городе Росарио, расположенном в 320 км от столицы.
По теме: В Крыму мать с ребенком упали в пещеру: мальчик в реанимации
По неизвестным причинам одна из кабин с людьми оторвалась от колеса обозрения и упала с высоты примерно в 30 метров, передает ИТАР-ТАСС.
Пострадавшие с различными переломами доставлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь. Начато расследование инцидента.
Как сообщал УНИАН, в горах Швейцарии фуникулер упал и разбился о скалу. В результате погибла супружеская пара. Их годовалый малыш получил серьезные травмы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter