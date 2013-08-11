Около Керчи мужчина сорвался со скалы в ущелье и погиб

Как сообщают в ГСЧС Крыма керчанин получил травмы не совместимые с жизнью.

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Тело мужчины при помощи альпинистского снаряжения достали из ущелья спасатели и передали сотрудникам скорой медпомощи. На месте причины падения выясняет следственно оперативная группа, сообщает Сегодня.

Ранее такая же участь постигла туриста из Запорожья, который сорвался с 90 метровой высоты. 49-летний мужчина взбирался на гору Ифигения расположенной на Южном берегу Крыма. Спасатели нашли тело и передали его сотрудникам МВД.