Около Керчи мужчина сорвался со скалы в ущелье и погиб
17:15, 11 августа 2013Общество
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Рядом с селом Курортное, недалеко от Керчи, 47-летний мужчина попытался взобраться на скалу, но поднявшись на 10 метров сорвался в ущелье.
Тело мужчины достали при помощи альпинистского снаряжения
Как сообщают в ГСЧС Крыма керчанин получил травмы не совместимые с жизнью.
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Тело мужчины при помощи альпинистского снаряжения достали из ущелья спасатели и передали сотрудникам скорой медпомощи. На месте причины падения выясняет следственно оперативная группа, сообщает Сегодня.
Ранее такая же участь постигла туриста из Запорожья, который сорвался с 90 метровой высоты. 49-летний мужчина взбирался на гору Ифигения расположенной на Южном берегу Крыма. Спасатели нашли тело и передали его сотрудникам МВД.
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