Собиратель металлолома упал в ствол шахты

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Луганской области, выездом следственно-оперативной группы на место происшествия установлено, что погибший является раньше судимым жителем города Кировск. Он вместе с еще тремя гражданами, жителями Кировска и города Вахрушево, приехали на автомобиле к законсервированному стволу неработающей гидрошахты «Яновское-4» с целью проникновения в ствол, чтобы поднять на поверхность металлические изделия. Во время спуска в ствол один из них сорвался и погиб.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований.

Проводится проверка.