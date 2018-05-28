И.Курус: Когда телеканалы начинают “хаметь”, мы начинаем штрафовать...

УНИАН обратился за интервью к первому заместителю председателя Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Игорю Курусу Игорь Федорович, говорят, что украинское телепространство переживало три фазы. В допомаранчевый период украинское телевидение абсолютно не считалось с выполнением закона о языке и наличием национального телепродукта. Потом после 2004 года вроде бы ситуация изменилась и началось развитие национальных программ. И сейчас, после прихода нового правительства, все опять возвращается в режим, когда в наших эфирах есть только российские программы и российские сериалы, а производство национального телепродукта свернуто. Вы соглашаетесь с такими оценками? Или это предвзятое мнение оранжевых телеэкспертов? Нет, такая трактовка абсолютно справедлива. Но она не объясняется приходом правительства Януковича. Правительство не имеет никакого отношения к регуляции деятельности телевидения и радио. Мы должны понять, что в период избирательной кампании в определенной мере разрушаются какие-то предыдущие обязательства владельцев каналов относительно языка и контента. Во время выборов телекомпании чувствуют послабление. Мы не можем вмешиваться в процесс их работы более активно, потому что это может вызывать обвинения в давлении и цензуре. Во время выборов Нацсовет связан по рукам. Помните, сколько в парламенте звучало призывов о невмешательстве в работу компаний?!

Вспомните, как все происходило: была Оранжевая революция, пришел новый Президент, он сформировал свою четверку, начали работать, а через полгода – парламентская избирательная кампания. Это значит, что мы не можем применять весь инструментарий влияния на каналы.

Нацсовет должен работать очень тонкими инструментами. После изменения состава Нацсовета мы уделили максимальное внимание наполнению эфира, проводя мониторинг относительно использования языка, и продуцирования национального телепродукта. Но мы не имеем права вмешиваться в творческий процесс. Так случилось, что наши руководители компаний все одновременно решили купить российские сериалы и одновременно поставить их в прайм-тайм, ну так мы не можем запретить это делать. Мы можем вынуждать, чтобы те сериалы были продублированы. И дальше ситуация выглядит так: если мы начинаем действовать по закону, то дела переходят в плоскость судебных разбирательств. Например, мы объявили предупреждение студии “1+1” за то, что компания перерывала кино рекламой, как хотела. Даже смеялись, что это не фильм “Анжелика и король”, а реклама со врезками “Анжелики и короля”. А компания подала на нас в суд, что Нацсовет принял решение неправомерное. Увидим, какое будет решение в суде. Я предвижу, что оно будет не в нашу пользу. Потому что Нацсовет не имеет, скажем так, мощной финансовой и юридической поддержки, которую имеют ведущие компании. Напомню, что в 2006 году был принят закон о дублировании на украинском языке. Но тогда все поняли, что данный закон не может быть выполнен мгновенно. Мы пошли путем меморандума с владельцами каналов, что нормы закона будут выполняться постепенно. Но пиками украинского языка и национального продукта в эфире являются межизбирательные периоды.

Игорь Федорович, бытует мнение, что ротации в Нацсовете происходят не по регламентным, а по политическим мотивам. То есть вызваны они обычно тем, что политические силы недовольны тем как они представлены в теле- и радиопросторанстве. В действительности ротации имеют вполне официальные причины. Каждый год Нацсовет подает ежегодный отчет. И именно принятие или неприятие отчета парламентом диктует то, состоятся ли кадровые изменения в Нацсовете, или нет. Конечно, политическая составляющая присутствует, но я всегда был противником того, чтобы члены Нацсовета стояли под партийными флагами. В этом случае они будут работать не на развитие телепространства, телеиндустрии, а на развитие партийных брендов или, скажем, создание медиаресурса под какую-то партию. 1 февраля Нацсовет подаст отчет, и по его утверждению парламентом, будет определяться, обновится ли Нацсовет, и насколько она обновится. Напомню, что состав Нацсовета должны утверждать и Верховная Рада, и Президент. Если и Верховная Рада, и Президент отклоняют отчет, то это означает полную отставку Нацсовета. Потому в конце этого года, вначале следующего происходит определенная толкотня политиков, лиц, которые видят себя в Нацсовете и надеются, что здесь легко работать, что здесь медом намазано. Политики вдруг начинают зондировать, как мы здесь работаем. Сейчас тяжело спрогнозировать, насколько обновится Нацсовет. Это может быть и полное обновление, а может случится так, что останется почти весь старый состав.

У Нацсовета были претензии к каналам относительно вещания в дни национального траура. Получила ли эта история какое-то продолжение? Мы к разным каналам применили разные предписания. Когда состоялся взрыв газа в Днепропетровске, то мы были достаточно жесткими, когда видели несоблюдение траура. Поэтому руководители каналов после взрыва на шахте им. Засядько стали более тщательным образом подбирать программы. Другое дело, мы еще не имеем четкого понимания, которым должен быть эфир во время национального траура. Это субъективное мнение руководителей каналов. Очевидно, что эта огласка подняла проблему и поставила вопрос перед телевизионщиками. Они поняли, что следует иметь специальные программы, которые будут выставляться в эфир во время национального траура. Я бы сказал так: мера нравственности, ответственности и способности сострадать у руководителей телекомпаний будет измеряться именно тем, какие программы будут присутствовать на их телеканалах во время национального траура. Национальный Совет применил разные виды наказаний и санкций к телеканалам. Мы рассматривали каждый факт появления развлекательных материалов детально, с компаний были взяты объяснения. Карательных санкций не применяли... Формально можно было, но, понимая специфику телевидения, мы этого не делали. Мы просто попросили, если, избави Бог, появилась информация о трагедии, гибели людей, чтобы они ставили на контроль выполнение указов Президента.

Создал ли Нацсовет ровные условия для всех владельцев телекомпаний? Мы пытаемся со всеми владельцами выстроить ровные отношения. Но из-за нехватки времени мы не можем проводить мониторинг всех. Однако, когда мы видим, что компания начинает откровенно “хаметь”, начинаем смотреть более внимательно, и тогда уже давать предписания, санкции, предупреждения, штрафы. Владельцы каналов все влиятельные люди. И кого-то “поднимать”, а на кого-то давить - это невозможно. В самом начале работы нового Нацсовета мы всех руководителей каналов собрали. И сказали: коллеги, с сегодняшнего дня есть один рынок телевизионщиков, нет группы одного или группы другого. Работаем по единым правилам. И я хочу сказать, что владельцы также подошли с пониманием. Все проблемы решались. Вспомните конфликт из ТЕТом. В заставке канала каждый раз там вспоминали Нацсовет, но владелец понял, что лучше жить мирно. Теперь прокуратура занимается мониторингом российского реалити-шоу “Дом – 2”.

Давно пора. Российская Госдума хотела закрыть это реалити-шоу Собчак через разврат. А мы крутим, воспитываем “целомудренное” украинское поколение... Ну мы добились, что эту программу перенесли на более позднее время, там вырезают всевозможную дурку, откровенные сцены, которые там идут. Потому что российская версия “Дом – 2” - это просто ужас. Следовательно мы цензурируем этот проект. Поэтому, конфликты случаются, но это рабочий процесс.

В начале были также проблемы с компанией “Украина”, мы выдвигали претензии относительно языка, но позже владелец понял и компания исправилась радикально. Шутили, что там украинское вещание уже на 107 процентов. Руководители телеканалов знают: правила одинаковые для всех.

А как у вас складываются отношения с Эдуардом Прутником, председателем Госкомтелерадио? После прихода Эдуарда мы смогли сесть и нормально договориться о сотрудничестве. Эдуард, в отличие от своих предшественников, прекрасно понимает границы своей и нашей компетенций. Он понимал, что в телепространстве следует вычищать авгиевы конюшни, и мы на прошлом заседании у Национальной ТРК забрали сто сорок частот, забрали, потому что знали, что частоты не используются. В сотрудничестве с Прутником мы прекратили ретрансляцию иностранных программ, это законом предусмотрено. Через мониторинг и административное влияние Прутника мы делаем эффективные вещи.

Кабинет министров предложил государственную программу внедрения цифрового телевидения. Как продвигается это дело? Программа была разработана Минтрансом, и ее инициаторы совсем не обратили внимание на проблему принятия сигнала. Они забили в программу три миллиарда гривен на строительство башен и передатчиков, но не продумали, будут ли люди видеть этот сигнал. Мы же стоим на том, что государственная программа должна включать все составляющие процесса: и производство контента, и перестройку сетей, и нормативные документы, и частотный ресурс. И мы пытались объяснить Кабинету министров: уважаемые коллеги, не принимайте программу, потому что тогда цифрового телевидения в Украине не будет. Потому что телевидение, прошу прощения, нужно видеть. Само по себе цифровое телевидение это хорошо, это хорошая качественная картинка, оно дает возможность увеличить количество программ в эфире. И оно предоставляет людям возможность смотреть социальный пакет: где-то четырнадцать программ бесплатно (только надо будет купить приставки). Более дорогой пакет будет включать еще десять – двенадцать программ. Мы внедряем эксперимент в Одесской зоне. Это даст возможность не смотреть какой-то мусор, предлагаемый за деньги кабельщиками, а смотреть качественные программы в эфире. Европа приняла эту программу, и мы должны идти этим путем.

А какие, кстати, у вас отношения с союзом кабельщиков?

Я считаю их рабочими, они называют это войной. Но мы таки не воюем. Мы пытаемся вынудить их выполнять закон о телевидении и радиовещании, предоставлять высококачественные услуги. Такие услуги предоставляются шести миллионам домохозяйств, почти пятнадцати миллионам граждан... Я думаю, что каждый из них имеет право получать услуги хорошего качества. Ситуация, которая представляется кабельщиками как конфликт, касается также цифрового телевидения. Когда кабельщики поняли, что цифровое телевидение уже не за горами, а очень близкое прекрасное будущее и, что Нацсовет этим вплотную занимается, они испугались. Потому что для тех руководителей кабельного телевидения, которые не привыкли модернизировать сети и давать качественный продукт, цифровое телевидение станет достаточно серьезным конкурентом.

Разговаривала Маша Мищенко