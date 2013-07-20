В Севастополе почти год крали дизтопливо с кораблей

Как сообщили в корреспонденту УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в г. Севастополе, в частности, у ворот воинской части был задержан автомобиль злоумышленников с похищенными 2 тоннами дизельного топлива.

По информации начальника УГСБЭП УМВД Украины в Севастополе Андрея Тарасенко, злоумышленники действовали в городе около года.

Они заранее распределили роли и разработали четкую преступную схему по хищению, транспортировке, переработке и сбыте топлива. На подпольные базы топливо поступало из воинских частей, автотранспортных предприятий, морских судов, его хищением занимались должностные лица, в обязанности которых входит учет и списание ГСМ.

Также каналы поставок топлива формировались из его излишков, образующихся в результате недоливов на АЗС. Чтобы увеличить объемы топлива и адаптировать его к условиям эксплуатации автотранспорта, злоумышленники перерабатывали его на подпольных базах, а потом реализовывали через сеть нелегальных АЗС по ценам ниже рыночных.

Сотрудники УГСБЭП установили, что злоумышленники еженедельно присваивали более 10 тонн дизельного топлива, находящегося на морских судах в воинских частях. Хищение осуществлялось непосредственно на причалах, путем перекачки топлива из бункеров судна в автотранспорт злоумышленников. Топливо злоумышленники вывозили в ночное время, беспрепятственно проезжая через КПП воинской части. Впереди их транспорта двигался легковой автомобиль, водитель которого предупреждал о наличии на пути следования автомобилей милиции.

Топливо, вывезенное из воинских частей, сбывалось на нелегальные базы по цене около 7 грн/литр. После переработки на базах топливо поставлялось в систему нелегальных АЗС, арендованные помещения в гаражных кооперативах, где реализовывалось в розницу водителям маршрутных такси по 8,5 грн/л. За месяц в нелегальный оборот выпускалось 40-60 тонн топлива стоимостью свыше 400 тыс. грн.

В результате проведения обысков на двух подпольных базах изъято 17 тонн дизтоплива без документов, цистерны, топливные колонки, насосы для перекачки топлива, лейки, канистры, черновые записи, денежные средства.

В настоящее время с целью декриминализации рынка топлива в Севастополе проводятся следственные действия по установлению всего круга лиц, причастных к преступной деятельности, отрабатываются все каналы поставки и сбыта топлива подпольными базами ГСМ. В отношении злоумышленников начато уголовное производство по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.