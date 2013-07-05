Руководство МВД и СБУ доложило Пшонке о расследовании во Врадиевке

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, в частности, по состоянию на 5 июля специальная комиссия Министерства внутренних дел Украины продолжает свою работу во Врадиевском районе.

Кроме того, группа сотрудников из центрального аппарата Генеральной прокуратуры во исполнение поручения Пшонки также выехала с проверкой в Николаевскую область.

Что касается уголовных производств, открытых в отношении работников милиции из-за избиения и изнасилования 29-летней жительницы Врадиевского района, то, по состоянию на 5 июля, по решениям судов арестованы три человека, подозреваемые в совершении этого преступления.

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Сегодня по ходатайству прокуратуры суд арестовал и четвертого задержанного - заместителя начальника Врадиевского райотдела УМВД Украины, которого подозревают в попытке скрыть преступление и превышении служебных полномочий.

Что касается уголовного производства, зарегистрированного органами внутренних дел по факту нападения на Врадиевский райотдел, то досудебное расследование проводится органами милиции.

По словам Пшонки, ни органы прокуратуры, ни органы внутренних дел не допустят никаких репрессий по отношению к жителям Врадиевского района.

Что касается кадровых решений, которые уже были приняты руководством ГПУ и МВД, то начальник УМВД в области отстранен от занимаемой должности. Начальник милиции Врадиевского района – уволен.

Приказом Пшонки прокурор Врадиевского района также уволен с должности за ненадлежащее выполнение своих профессиональных обязанностей.

«Кроме того, я считаю, что кадровые подразделения органов милиции региона также должны нести определенную ответственность за произошедшие события», - уточнил генпрокурор.

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Что касается проверки информации о вроде бы попытке фальсифицировать медицинское заключение о состоянии здоровья пострадавшей, установлено, что данные заявления не подтвердились, поскольку медики больницы, в которую была доставлена пострадавшая, не проводили судебно-медицинских осмотров и не делали заключений относительно характера ее телесных повреждений.

Руководители правоохранительных ведомств доложили также о плане первоочередных следственно-оперативных мероприятий, которые уже проводятся, и о запланированных.