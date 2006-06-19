В Феодосии ”Тойота”, врезавшись в поезд, столкнула его с рельс

"Тойота", пытаясь проехать сквозь поезд, расплющилась о вагон и столкнула его с рельс. В результате смертельных маневров сидевшая впереди девушка погибла.

Глубокой ночью в Феодосии на железнодорожном переезде произошло страшное ДТП. В момент совершения маневра в движущуюся пустую вагон-цистерну на огромной скорости врезалась иномарка. Как рассказывают очевидцы, "Тойота" неслась, как бешенная. На обгоне "иномарка" зацепила ехавшую по дороге "шестерку" и, проигнорировав и обогнув опущенный автоматический шлагбаум, пошла на таран.

Как рассказал начальник сектора пропаганды Феодосийского горотдела МЧС Сергей Кареев, от сильнейшего удара вагон-цистерну прогнуло дугой и сдвинуло с рельс, а "легковушку" размозжило всмятку. "Столкновение было настолько мощным, что сидевшую впереди 23-летнюю девушку выкинуло на заднее сиденье, - рассказывает Сергей Кареев. - От полученных травм несчастная скончалась на месте. Чтобы выяснить личность погибшей, сотрудникам ГАИ пришлось звонить по имевшимся в "мобильнике" девушки номерам и спрашивать, кому принадлежал телефон. Оставшийся в живых водитель "Тойоты" находился в шоковом состоянии и не мог говорить."

Чтобы извлечь тело девушки и пострадавшего водителя из смятой "иномарки", спасателям МЧС пришлось разрезать автомобиль. В течение трех часов осуществлялись ремонтные работы по восстановлению движения на железнодорожных путях. По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянении. Тормозного пути, как определили сотрудники ГАИ, практически не было. Как стало известно, у погибшей, жительницы Феодосии, дома остались двое маленьких детей.

Магнолия -ТВ