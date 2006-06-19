ЕС распространит свой энергетический рынок на Украину и Молдову

Европейский Союз распространит свой энергетический рынок на государства-соседи, в частности, Украину и Молдову.

Как сообщает “Немецкая волна”, соответствующее решение приняли руководители государств ЕС.

Руководящий орган ЕС решил развивать стратегическое партнерство с государствами - главными производителями, потребителями и странами, осуществляющими транзит энергоносителей. При этом приоритетами должны стать завершение переговоров относительно Протокола о транзите, Энергетической хартии и обеспечение ее ратификации странами, уже подписавшими документ.

Кроме этого, государства-соседи, в частности Украина, должны присоединиться к энергетическому соглашению, которое ЕС в 2005 году подписал с Хорватией, Боснией и Герцеговиной, Сербией и Черногорией, Македонией, Албанией, Румынией, Болгарией и Косово. В документе речь идет о создании законодательной базы для вхождения этих государств в интегрированный энергетический рынок.

Напомним, что Европейская комиссия рекомендовала Европейскому Совету также включить раздел с энергетики в будущее двустороннее соглашение с Украиной.