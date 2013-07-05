ДТП на трассе Киев-Чоп: двое погибших, ребенок - в больнице

Вчера вечером на трассе Киев-Чоп вблизи поселка Гоща Ровенской области женщина - водитель легкового автомобіля въехала в грузовик, в результате ДТП погибли два человека и травмирована 3-летняя девочка.

Об этом УНИАН сообщила руководитель пресс-службы управления ГАИ Ровенской области Светлана Марко.

57-летняя женщина на автомобиле «Ford Fiesta» ехала в направлении Киева. По неизвестным причинам она совершила наезд на грузовой автомобиль «MAN TGL 19.390», стоявший на правой обочине.

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В результате ДТП 58-летний пассажир автомобиля «Ford Fiesta» от полученных травм умер на месте происшествия. Женщина-водитель получила телесные повреждения разной степени тяжести и была госпитализирована в реанимационное отделение городской больницы, где умерла во время предоставления медицинской помощи.

Травмы получила также пассажирка автомобиля «Ford Fiesta» - трехлетняя девочка. Ее госпитализировали в травматологическое отделение Гощанской районной больницы.

Следователи устанавливают причины трагедии.