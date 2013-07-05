S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Крыма

Об этом сообщается в пресс-релизе, переданном агентству УНИАН.

Рейтинг эмитента по национальной шкале подтвержден на уровне «uaA-». «Рейтинги Крыма отражают наше мнение о низком уровне долга и консервативной долговой политике, проводимой республикой, а также о высоких финансовых показателях как за последние годы, так и в ближайшие 24 месяца согласно нашим ожиданиям», - говорится в пресс-релизе.

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S&P негативно оценивает факт, что республика имеет очень низкий уровень предсказуемости доходов и финансовой гибкости в отношении доходов и расходов бюджета.

По мнению аналитиков S&P, прогноз «негативный» по рейтингам Крыма отражает прогноз по рейтингам Украины. При этом он может быть изменен вследствие изменения суверенных рейтингов страны.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря 2012 года Standard&Poor’s снизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте до уровня «B» c «В+», прогноз «негативный». Следом за этим, агентство изменило прогноз по рейтингам украинских городов Ивано-Франковска, Днепропетровска, а также Автономной Республики Крым со "стабильного" на "негативный", и подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне «В» и на уровне «uaA-» по национальной шкале.