В Украине за сутки произошло почти 600 ДТП

12:08, 29 июня 2013
Общество
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В Украине за сутки произошло почти 600 ДТП, в результате которых погибли 9 человек и 123 получили травмы.

За прошедшие сутки зарегистрировали 588 ДТП

Сотрудники Государственной автомобильной инспекции за минувшие сутки зарегистрировали 588 ДТП, в которых погибли 9 человек и травмировались 123, сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.

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В целом по стране в органы внутренних дел поступили 13 тыс. 112 заявлений и сообщений от граждан об уголовных правонарушениях и других событиях.

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