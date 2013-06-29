В Украине за сутки произошло почти 600 ДТП
12:08, 29 июня 2013Общество
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В Украине за сутки произошло почти 600 ДТП, в результате которых погибли 9 человек и 123 получили травмы.
За прошедшие сутки зарегистрировали 588 ДТП
Сотрудники Государственной автомобильной инспекции за минувшие сутки зарегистрировали 588 ДТП, в которых погибли 9 человек и травмировались 123, сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.
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В целом по стране в органы внутренних дел поступили 13 тыс. 112 заявлений и сообщений от граждан об уголовных правонарушениях и других событиях.
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