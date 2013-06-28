Эксперты считают снижение госдолга временным

«Снижение долга в мае - единоразовый случай. Программа Минфина предполагает только рост госдолга. На самом деле прямой госдолг вырос, но снижение гарантированного госдолга оказалось более существенным, что и привело к снижению общей суммы госдолга в мае», - прокомментировал руководитель аналитического департамента инвестиционной группы "Арт Капитал" Игорь Путилин. По его словам, снижение гарантированного долга произошло за счет снижения суммы задолженности перед Международным валютным фондом (МВФ).

Руководитель департамента ценных бумаг «Первого украинского международного банка» Марина Трегубенко также полагает, что снижение госдолга в мае произошло в результате планового погашения по кредиту МВФ, при этом Украина не привлекала новые заимствования на внешних рынках путем размещения еврооблигаций. «Говорить о переломлении тенденции роста госдолга в текущих экономических условиях вряд ли приходится. Экономика стагнирует, динамика доходов бюджета будет слабой, поэтому дефицит бюджета будет и дальше финансироваться за счет заимствований. По нашему мнению, размер госдолга на конец года не превысит граничный показатель, заложенный в госбюджет Украины на 2013 год (483 млрд грн)», - прогнозирует эксперт.

Руководитель аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий также поясняет сокращение госдолга выплатами МВФ. «В отличие от предыдущих месяцев, на этот раз выплату не удалось рефинансировать на внешних рынках. Эту динамику нельзя назвать позитивной или переломом тренда. У правительства есть большое желание брать в долг, чем оно активно и занимается, но теперь уже на внутреннем рынке», - поясняет эксперт. По его оценкам, перспективы внешних заимствований остаются туманными, поскольку на фоне разговоров о сворачивании программы количественного смягчения в США начался отток капитала с развивающихся рынков. «На фоне растущих проблем бюджета мы ожидаем активных заимствований Минфина на внутреннем рынке. До конца года мы прогнозируем, что госдолг превысит 38% ВВП», - прогнозирует эксперт.

«Только за май погасили 1,4 млрд долл. МВФ, не считая процентов. Долги всегда легко брать и сложно отдавать. С другой стороны, если погасить все долги МВФ, то можно и обойтись без повышения тарифов ЖКХ для населения», - прокомментировал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

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Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за май 2013 года снизилась на 656 млн долл., или на 0,95%, - до 68,579 млрд долл. За январь-май текущего года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины выросла на 4,084 млрд долл., или на 6,33%. В гривневом эквиваленте в мае общая сумма госдолга снизилась на 5,239 млрд грн, или на 0,95% - до 548,154 млрд грн.

Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2012 году вырос на 8,9% и на 31 декабря 2012 года составлял 515,51 млрд грн, или 64,495 млрд долл.

Согласно действующей редакции Закона «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.