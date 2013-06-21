Завтра в Украине ожидается дождливая погода, возможен град

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, во время гроз в отдельных районах возможны шквалы 15-20 м/с и град. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 14-19°, на побережье морей и Закарпатье до 22°; днем 28-33°, в восточных областях и на севере Левобережья 24-29°; в горных районах ночью 10-15°, днем 18-23°.

В Киеве и области - без осадков, лишь во второй половине дня местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Температура в Киевской области ночью 14-19°, днем 28-33°. В Киеве температура ночью 17-19°, днем 30-32°.

21 июня температура воды в Черном и Азовском морях составляет 20-24° ; в Днепре возле Киева - 24°.