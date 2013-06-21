25-летие вывода войск из Афганистана будет отмечено на высшем уровне

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 351 из 387 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В постановлении отмечается, что в феврале 2014 года исполняется 25 лет с момента выведения советских войск из Афганистана.

«С целью достойного чествования мужества, самоотверженности, верности воинскому долгу воинов-интернационалистов, призванных в ряды Советской Армии из Украины, Верховная Рада Украины постановляет в 2014 году торжественно отметить на государственном уровне 25-ю годовщину выведения советских войск из Афганистана», - говорится в постановлении.

Постановлением рекомендовано Кабинету министров Украины в двухнедельный срок со дня принятия этого постановления образовать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий по отмечанию на государственном уровне 25-й годовщины выведения советских войск из Афганистана; в двухнедельный срок после образования организационного комитета разработать и утвердить план мероприятий по отмечанию на государственном уровне 25-й годовщины выведения советских войск из Афганистана, в котором, в частности, предусмотреть подготовку и издание серии избранных воспоминаний участников боевых действий в Афганистане, и проинформировать Верховную Раду о результатах его реализации не позже декабря 2013 года.

Кроме того, рекомендовано Министерству обороны Украины с целью патриотического воспитания молодежи провести в воинских подразделениях и учебных заведениях научно-практические конференции, круглые столы и другие мероприятия, посвященные 25-й годовщине выведения советских войск из Афганистана.

По теме: В городах Украины отметили годовщину вывода советских войск из Афганистана (фото)

Также Государственному комитету телевидения и радиовещания Украины рекомендовано организовать тематические теле- и радиопередачи, посвященные жизни и подвигу воинов-афганцев, и обеспечить освещение в средствах массовой информации мероприятий, которые будут проводиться в связи с отмечанием 25-й годовщины выведения советских войск из Афганистана.

Национальному банку Украины предложено рассмотреть возможность выпуска юбилейной монеты по случаю 25-й годовщины выведения советских войск из Афганистана.

Также Украинскому государственному предприятию почтовой связи "Укрпочта" предлагается выпустить серию почтовых марок, посвященных 25-й годовщине выведения советских войск из Афганистана.