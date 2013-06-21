Пловец с отрубленной рукой, вероятно, попал под винт катера

Как сообщила корреспонденту УНИАН по телефону пресс-офицер Сакского горотдела милиции Ирина Бессараб, расследование проводится по части 1 статьи 291 УК (нарушение правил вождения транспортного средства, повлекшее гибель человека).

«Катером управлял 44-летний мужчина, приехавший в Крым с Западной Украины. Выясняем, чья вина в произошедшем: водителя или далеко заплывшего пловца», - сказала Бессараб.

Она сообщила также, что личность погибшего пока не установлена. На вид ему 35-40 лет. На пляже мужчина был без документов.

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Как сообщал УНИАН, 19 июня курортники нашли в 30 метрах от берега труп. Погибший был без правой руки. Медики констатировали смерть мужчины из-за травматической ампутации руки.