В Кривом Роге мужчину задержали за угрозы взорвать госисполнителей

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области, 18 июня «при попытке сотрудников государственной исполнительной службы исполнить решение суда мужчина не открыл дверь квартиры, где проживал с матерью, заявив, что в случае попытки войти в помещение он взорвет две гранаты».

На место происшествия прибыли сотрудники милиции, взрыво-технической службы ГУМВД в области и государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Взрывных устройств в квартире не нашли.

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Как выяснилось, госисполнители пришли в квартиру на основании постановления суда о выселении матери и сына из вышеуказанной квартиры за невозвращение банковского кредита в сумме 720 тыс. грн. Квартира была оформлена в качестве залога.

Следственным отделом Саксаганского РОВД открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) УК Украины. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.