Неизвестный под супермаркетом пытался продать гранату подросткам

По данным правоохранителей, в милицию позвонили работники супермаркета «Амстор» и сообщили, что неизвестный мужчина пытается продать в гранату.

Мужчина предложил купить гранату двум юношам, которые посещали магазин. Один из них — ученик 10 класса — рассказал, что в тот день он с другом гулял по городу и замерз. Чтобы согреться юноши решили зайти в супермаркет. Возле входа в магазин их и встретил неизвестный и предложил гранату, оценив ее в 20 грн.

«При этом он расстегнул куртку и показал гранату. Она висела у него на поясе. Чека телепалась. Сама граната в любой момент могла слететь с пояса. Мы были в ужасе. Рядом же куча людей», - рассказал школьник.

По его словам, они с другом в течение 40 минут разговаривали с торговцем и отвлекали его, ожидая приезда милиции.

«Мы же ждали, что за ним придут люди в штатском, а тут идут милиционеры. В форме! При этом мужик заметушился и сказал нам вести себя не вызывающе. При этом, он начал что-то про милицию напевать... Мы вообще обомлели. Вдруг он сейчас поймет, что это идут за ним и схватится за чеку. Однако все обошлось. Его арестовали, гранату забрали», - добавил юноша.

В милиции также сообщили, что у задержанного был изъят предмет, внешне похожий на гранату Ф-1. Экспертиза установила, что изъятый предмет — муляж гранаты Ф-1.