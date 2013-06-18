Украинские животноводы с начала года получили более 100 миллионов - министр

Всего по этим программам сельхозпроизводители получат 105,6 млн грн, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«Государство и далее выплачивает дотации за сохранение и содержание молодняка КРС, за сдачу на убой свиней и КРС, а также частично компенсирует затраты на приобретение установки индивидуального доения. Таким образом, государство стимулирует держать скот и реализовывать его на убой на специализированные предприятия, как это делается в цивилизованных странах. И мы видим, что участие в этих программах принимают все больше сельхозпроизводителей - селян, фермеров и кооператоров», - сказал Присяжнюк.

По состоянию на 1 мая за дотацией на сохранение и содержание молодняка КРС впервые обратились 53,7 тыс. физлиц за содержание ими 75,1 тыс. голов. За дотацией за выращенных и проданных на убой КРС и свиней обратились 3887 физических лиц и 60 фермерских хозяйств. За дотацией на возмещение приобретения установок индивидуального доения обратились 1204 крестьянина.

«Эти государственные программы поддержки животноводства дают свои результаты. Так, в прошлом году, впервые за годы независимости, стабилизировалось поголовье КРС. А уже по состоянию на начало июня текущего года оно выросло на 3,2% по сравнению с соответствующей датой 2012 г. Поголовье же свиней возросло на 4,8%. Поэтому государство и Минагрополитики и далее намерены продолжать такую поддержку отрасли», - подчеркнул министр агрополитики.