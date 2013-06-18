В Одессе убили мужчину и подожгли его в мусорном контейнере

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Одесской области.

Согласно сообщению, 17 июня 22.30 по спецлинии «102» поступило сообщение от гражданки о том, что в переулке Волжском произошло возгорание мусорного контейнера. Женщина также сообщила, что внутри контейнера находится человек.

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На место прибыла следственно-оперативная группа Приморского райотделения милиции и установила, что в мусоросборнике действительно находится обгоревший труп мужчины. В настоящее время сотрудники милиции устанавливают обстоятельства происшествия.

Начато уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Ведется досудебное следствие.