Прокуратура Львова подала в суд на горсовет

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры города Львова, таким образом создаются предпосылки для незаконной застройки и изъятия земель городских парков.

Как отмечается в сообщении, в ходе проверки было установлено, что Львовским городским советом „до сих пор не проведена инвентаризация, не установлены и не выведены в натуру границы парков и скверов города, что приводит к незаконному изъятию их территорий из состава земель природно-заповедного фонда”.

„Например, городским советом противоправно изменены границы и уменьшены площади парков «Железные воды», «Высокий замок», «Стрыйский парк», «Лычаковский», Центральный парк культуры и отдыха им. Б.Хмельницкого и других объектов. В то же время, имеют место факты незаконного отведения участков гражданам для застройки в пределах территорий природно-заповедного фонда”, - отмечается в сообщении прокуратуры.

Учитывая такие нарушения, прокуратурой Львова внесен иск в суд с требованием признать противоправным бездействие Львовского городского совета в данной сфере и обязать должностных лиц вынести границы 27 парков города и закрепить их в натуре.