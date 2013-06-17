На Волыни «минер» выдумал не только бомбу, но и школу для нее

В Волынской области школьник ради развлечения "заминировал" несуществующую школу.

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Волынской области, 14 июня 16-летний житель села Городище Киверцевского района подключил в свой мобильный телефон старую сим-карту, которую ему отдала мать и набрав номер «102», сообщил дежурному, что в селе Клубочин заминировали школу. После этого он сразу положил трубку.

Оперативный дежурный Киверцевского РО УМВД Украины в Волынской области передал информацию руководству райотдела и направил по указанному адресу следственно-оперативную группу, карету скорой медицинской помощи и работников пожарной части.

После приезда на указанное место выяснилось, что в данном селе вообще нет школы. Чтобы удостовериться, что взрывных устройств нет, правоохранители обследовали сельский клуб. Далее, проведя ряд розыскных мероприятий, оперативно установили номер, с которого поступило сообщение о заминировании, а затем 16-летнего шутника. Парень сознался, что сообщил милиционерам о бомбе, потому что хотел пошутить.

В отношении школьника начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). Санкцией этой статьи предусмотрена ответственность в виде лишения свободы до шести лет.