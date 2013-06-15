Грабители потребовали от своего родственника $20 тысяч, угрожая расправой

Как сообщили УНАИН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, о том, что во дворе у соседей ходят люди с предметами, похожими на автоматы, в масках и камуфляжной форме, в дежурную часть Симферопольского районного отдела милиции сообщили местные жители.

Когда правоохранители приехали по указанному адресу, неизвестные находились в доме. Увидев милиционеров, злоумышленники пытались сбежать, выпрыгнув со второго этажа. Троих из них сразу задержали.

Потерпевший рассказал милиционерам, что неизвестные в масках ворвались к нему в дом и, угрожая применениям оружия, связали его. Они удерживали хозяина около шести часов, не давая пить, и требовали сказать код от сейфа. Не имея больше сил терпеть издевательства, мужчина назвал код, после чего злоумышленники открыли тайник и завладели деньгами в сумме 20 тыс. долларов и другими ценными вещами.

В ходе досудебного расследования выяснилось, что к совершению этого преступления причастны двое родственников потерпевшего, которые организовали нападение и принимали в нем активное участие.

Действия злоумышленников квалифицируются по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Все задержано пять злоумышленников. Они находятся в следственном изоляторе Симферополя. Им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к совершению этого преступления.