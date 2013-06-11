Исполняющий обязанности главы Энергоатома отстранен от должности

При этом в компании добавили, что временно исполняющим обязанности назначен первый вице-президент – технический директор Александр Шавлаков.

«Но я не могу сказать, кем назначен», - уточнил источник.

Также в компании добавили, что во вторник, 10 июня, Ким пытался пройти на рабочее место, однако не был допущен охраной.

Как сообщал УНИАН, Министерство внутренних дел заявило, что руководитель «Энергоатома» Виссарион Ким подозревается в превышении служебных полномочий.

В МВД добавили, что открыто уголовное производство, и Киму вручено сообщение о подозрении. Однако милиция не уточняет, что именно инкриминируют должностному лицу.

Ким был назначен исполняющим обязанности главы НАЭК 20 августа 2012 года.

«Энергоатом» является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует Запорожскую, Южно-Украинскую, Ривненскую и Хмельницкую станции с 15 энергоблоками, оснащенными водо-водяными энергетическими реакторами, общей установленной электрической мощностью 13,835 тыс. МВт.