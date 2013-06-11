В Кабмине заявили, что в Украине растет внутренний спрос

Вместе с тем, как ранее отмечалось, в отличие от негативной динамики II полугодия, в I квартале 2013 года ВВП с учетом сезонной компоненты по сравнению с IV кварталом 2012 года вырос на 0,6% (по оперативным данным рост составил 0,5%), отметили в департаменте макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития.

По информации департамента, в I квартале росли все основные компоненты внутреннего спроса. Так, увеличился потребительский спрос домохозяйств на 4,5%, инвестиционный спрос на 4%, а также спрос сектора общегосударственного управления - на 2,1%.

«При таких тенденциях отрицательная динамика ВВП, в целом объясняется падением внешнего спроса, а именно экспорта на 6,8%. Это объективно связано с сохранением в начале 2013 года неблагоприятной ценовой ситуации на внешних рынках основных товаров украинского экспорта, в условиях продолжающихся рецессионых процессов в Еврозоне, что соответственно повлияло на развитие как внешнеориентированных, так и смежных секторов экономики», - прокомментировали в департаменте.

Также, существенное влияние на динамику ВВП в I квартале 2013 года оказало значительное сокращение накопленных во II полугодии 2012 года запасов материальных оборотных средств (на 22,9 млрд. грн.).

Эксперты министерства сообщают, что со стороны предложения высокими темпами росла валовая добавленная стоимость сельского хозяйства (на 5,7%), торговли, ремонта автомобилей, бытовых изделий и предметов личного потребления (на 3,1%). Вместе с тем, наблюдалась положительная динамика и валовой добавленной стоимости других видов экономической деятельности (+0,9%), в основном за счет роста валовой добавленной стоимости финансовой деятельности на 3,9%.