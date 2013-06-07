В НБУ объяснили, зачем вводят ограничения на операции с наличкой

Меньше чем через три месяца украинцы потеряют право совершать крупные покупки за наличные. С 1 сентября вступит в силу ограничение на платежи в размере свыше 150 тыс. грн. Соответствующее постановление вчера приняло правление НБУ, сообщает Ъ.

В течение лета Нацбанк зарегистрирует его в Минюсте, чтобы участники рынка успели подготовиться к новым правилам работы. "Ограничение касается операций между физическими лицами, а также между физлицами и юрлицами",— заявила вчера заместитель главы центробанка Вера Рычаковская.

"В результате введения ограничения мы рассчитываем на приток 14-16 млрд грн ликвидности в финансовый сектор в течение года. Это также должно увеличить ВВП на 0,2% и снизить уровень долларизации экономики",— пояснила госпожа Рычаковская. В Нацбанке обещают контролировать размер комиссий банков за безналичные платежи, однако не сообщают как, надеясь, что конкуренция позволит клиентам выбирать минимальные комиссии.

Банкиры поддерживают решение НБУ. "Предприниматели, строившие свою работу на теневых схемах наличных расчетов, понимают, что сегодня решение вопросов, которые возникают при использовании этих схем, становится дороже, чем выгода от их применения",— отмечает председатель правления ПриватБанка Александр Дубилет. Введенное ограничение является либеральным по сравнению с нормами других стран: в Италии лимит установлен на уровне 1 тыс. евро, во Франции его снизят с 3 тыс. евро до 1 тыс. евро, в Греции — 1,5 тыс. евро, Бельгии — 5 тыс. евро.

Поэтому банкиры считают, что лимит должен быть ниже. "Сумму нужно ограничить на уровне 50 тыс. грн. Все равно таких крупных покупок немного,— отмечает председатель правления Укргазбанка Сергей Мамедов.— Но при этом правительству следует обязать все торговые точки работать через терминалы, а также стимулировать предприятия перечислять зарплату на карты. А сами банки должны активнее развивать платежную инфраструктуру".