В Киеве сотрудника СБУ и налоговика отправили за решетку на 8 лет

Деснянский районный суд столицы приговорил к 8 годам лишения свободы сотрудника СБУ и оперуполномоченного налоговой милиции, которые за денежное вознаграждение перевозили амфетамин.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Деснянского района Киева, в 2011 году на трассе «Киев-Бровары» правоохранители остановили автомобиль, в котором находились работник одного из департаментов СБУ и оперуполномоченный налоговой милиции ГНИ в Деснянском районе.

В ходе обыска салона машины в тайнике под сидением был обнаружен пакет с белым порошком весом почти 1 кг. По заключению экспертов, в пакете содержалось 43 грамма чистого амфетамина.

Как выяснилось, сотрудник СБУ и налоговик сначала приобрели небольшое количество наркотиков для личного потребления, а затем за вознаграждение в размере 300 долларов согласились перевезти значительно больше партии психотропного вещества для дальнейшего сбыта.

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Во время вынесения приговора суд поддержал позицию прокуратуры Деснянского района и приговорил сотрудника СБУ и налоговика к 8 годам заключения с конфискацией имущества по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное приобретение, хранение, перевозка психотропных веществ).

Кроме того, приговором суда осужденные лишены специальных офицерских званий.