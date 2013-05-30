На Донетчине 65-летний мужчина вырастил целую плантацию конопли

Как сообщили УНИАН сегодня в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, сотрудниками сектора по борьбе с незаконным оборотом наркотиков была получена информация о том, что 65-летний местный житель выращивает коноплю.

Вместе с представителями прокуратуры милиционеры прибыли на указанный адрес и в ходе разрешенного судом осмотра приусадебного участка обнаружили целую плантацию растущего каннабиса. По словам правоохранителей, хозяин посева каждый куст высадил отдельно, возле него была лунка для полива, и тщательный уход позволил растениям достичь на настоящий момент метрового роста. По словам владельца домовладения, каннабис он посадил для личного употребления. Но всего было изъято 1100 кустов, каждый из которых принес бы впоследствии прибыль около 800 грн, отметили в милиции.

Данный факт внесен в журнал единого учета райотдела с квалификацией по ч.2 ст. 310 УК Украины (Посев или выращивание снотворного мака или конопли), которая предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы. Вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому будет решен после получения заключения экспертизы.