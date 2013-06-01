Сегодня в Украине ожидаются сложные погодные условия

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, прогнозируются грозы, в отдельных районах – град и шквалистый ветер 17-22 м/с, в южной части и центральных областях – местами 25-30 м/с.

По всей территории Украины, кроме Закарпатья и восточных областей, местами сильные ливни.