Сегодня в Украине ожидаются сложные погодные условия
11:45, 01 июня 2013Общество
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Укргидрометцентр предупреждает, что сегодня на территории Украины ожидаются сложные погодные условия.
Ожидаются грозы, град и шквалистый ветер
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, прогнозируются грозы, в отдельных районах – град и шквалистый ветер 17-22 м/с, в южной части и центральных областях – местами 25-30 м/с.
По всей территории Украины, кроме Закарпатья и восточных областей, местами сильные ливни.
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