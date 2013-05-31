Лето в Украине начнется дождем, грозами и градом

Об этом УНИАН сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре.

В частности, по данным синоптиков, кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, пройдут в Украине, кроме востока и Закарпатья, местами пройдут сильные дожди, лишь ночью в восточных областях без осадков.

Ветер юго-восточный, на западе юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 20°; днем 21-26°, на востоке до 30°; в западных областях ночью 6-11°, днем 15-20°.

В Киеве и Киевской области облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах сильный дождь, град и шквалы 15-20 м/с. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью по области 12-17°, днем 21-26°; в Киеве ночью 15-17°, днем 22-24°.

Сегодня, 31 мая, температура воды составляла в Черном и Азовском морях 18-23°; в Днепре возле Киева - 21°.