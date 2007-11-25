”Мерседес-Спринтер” столкнулся с деревом: травмировано 15 пассажиров

На автодороге Тернополь - Жванец вблизи с. Колодиевка Пидволочиского района Тернопольской области водитель частного микроавтобуса "Мерседес-Спринтер" не справился с управлением, съехал с проездной части и допустил столкновение с деревом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия 15 человек (в том числе 4 детей) с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в центральную районную больницу.

Всего за сутки на территории страны зарегистрировано 160 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 25 человек и 206, - травмированы.