Сайт ТСН.uа стал лидером среди новостных сайтов Украины

По результатам марта, ресурс tsn.ua занял первое место по охвату аудитории в категории «Новости».

Охват аудитории tsn.ua составил 9,08%, следующий в рейтинге сайт segodnya.ua - 8,78%, на третьем месте-korrespondent.net с охватом 8,60%.

"Нам очень приятно, что читателям нравится наш продукт. За короткое время нам удалось существенно увеличить количество мультимедийного контента и наладить диалог с нашими читателями в соцсетях. В ближайшее время мы готовим еще несколько сюрпризов. Оставайтесь с нами", - отметила главный редактор ТСН.ua Кондратенко Уляна.