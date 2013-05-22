Проведение ВЭФ может улучшить позиции Украины в рейтинге Doing Business - эксперт

Такое мнение высказал независимый финансовый эксперт Анатолий Заика.

«На что стоит обратить внимание при подготовке и проведении заседания? В условиях уменьшения спроса на мировых рынках на продукцию металлургического комплекса чиновники должны переориентировать внимание на увеличении инвестиций в другие отрасли экономики. В первую очередь, это касается агропромышленного комплекса. Спрос на сельхозпродукцию в мире увеличивается. Дополнительные инвестиции дадут возможность Украине укрепить свои позиции и остаться ведущим игроком», - отметил эксперт.

Заика считает необходимым обратить внимание участников форума на отечественное машиностроение. В частности, эксперт предложил акцентировать внимание на введении Украиной пошлины на импортируемые автомобили, которые, по его мнению, с одной стороны, увеличивают их стоимость, а с другой - дают возможность украинским предпринимателям предложить ведущим мировым автомобильным брендам разместить производственные мощности на территории Украины.

Эксперт считает целесообразным своевременно проинформировать представителей украинского бизнеса о таком мероприятии и провести работу по наработке конкретных предложений. «В свою очередь, участие в таком мероприятии представителей ведущих мировых компаний может помочь получить объективную информацию об условиях ведения бизнеса в Украине. Несомненно, успешное проведение такого масштабного мероприятия поспособствует улучшению позиции Украины в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business», - отметил эксперт.

В свою очередь, первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов подчеркнул, что форум может стать удобной площадкой для позиционирования Украины в мире как страны с привлекательными условиями инвестирования. «Это может быть достигнуто исключительно при условии позиционирования Украины как открытого государства и организации постоянных контактов, как на межгосударственном уровне, так и непосредственно с предпринимателями разных стран. В этом смысле, проведение Регионального заседания Всемирного экономического форума в Киеве является более чем удобной площадкой», - подчеркнул Арбузов.