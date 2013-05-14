На Сумщине из-за удара молнии эвакуировали школу

Сегодня, 14 мая, в 14:28 в оперативно-координационный центр Территориального управления ГСЧС в Сумской области поступило сообщение о загорании электрического счетчика в столовой учебно-воспитательного комплекса в с. Пушкаревка Сумского района.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, загорание возникло в результате удара молнии.

Под наблюдением администрации Пушкаревского учебно-воспитательного комплекса на улицу были сразу выведены 60 учеников 1-9 классов и 16 воспитанников младшего дошкольного возраста.

Пожар удалось ликвидировать до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

На месте происшествия работала мобильно-оперативная группа Государственной пожарно-спасательной части №1.